Fukushima Nükleer Santralindeki radyoaktif suyu denize salacak hattın inşası başlıyor

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu hasar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize boşaltılmasını sağlayacak hattın inşasına bugün başlanacağı bildirildi.

2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından nükleer faciaya sahne olan Japonya'daki Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif suyun arıtılarak denize salınmasını öngören plana hayata geçiriliyor. Santral işletmecisi TEPCO'dan yapılan açıklamada, suyun kontrollü olarak denize boşaltılmasını sağlayacak hattın inşasına bugün başlanacağı bildirildi. Japonya'da izin verilen maksimum trityum konsantrasyonun 40'ta biri oranında arıtılacak atık suların Pasifik kıyılarının yaklaşık 1 kilometre açığından denize salınımına daha daha önce planlandığı üzere önümüzdeki baharda başlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Kritik yıl 2022

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Nükleer Santrali kazasına sahne olmuş, santraldeki 3 nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kazanın ardından 1 milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. TEPCO, 2022'ye kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda yer kalmayacağını açıklarken, Japonya hükümeti ise uzun bir araştırma sürecinin ardından atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde arıtılarak denize dökülmesine karar vermişti. Tokyo'nun kararı başta yerel balıkçılar ve ada ülkesi Japonya'nın komşuları olmak üzere bazı kamuoyu kesimlerinin tepkisine neden olmuştu. - TOKYO