Japonya'da Fukushima faciasının 15'inci yılında anma töreni

Japonya'da 2011 yılında yaşanan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali kazasında hayatını kaybedenler, felaketin 15'inci yılında Fukushima eyaletinde düzenlenen törenle anıldı.

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında yaşanan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali kazasında hayatını kaybedenler için felaketin 15'inci yılında Fukushima eyaletinde anma töreni düzenlendi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, yerel yöneticiler, felaketi yaşayanlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve öğrencilerin katıldığı törende, depremin meydana geldiği saat olan 14.46'da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende konuşma yapan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, nükleer faciada hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını söyledi. Takaichi, bölgedeki yeniden yapılanma sürecine dikkat çekerek devletin öncü bir rol üstleneceğini, nükleer santralin söküm işlemlerinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde yürütüleceğini ve geri dönmek isteyen bölge sakinleri için yaşam şartlarının iyileştirileceğini vurguladı. Bu konudaki sorunların çözümü için gereken tüm çabayı göstereceklerini ifade eden Takaichi, "Afet bölgesinin yeniden inşası için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Afetlere dirençli bir ülke inşa etmeye devam edeceğiz"

Bundan sonra yaşanabilecek doğal afetlere karşı hazırlık yapmayı da ihmal etmeyeceklerini ifade eden Takaichi, "Afet öncesi önlemlerin teşvik edilmesi ve afet müdahalesinde tek bir merkezden yönetim sağlayacak olan Afet Yönetimi Ajansı'nın bu yıl içinde kurulması için hazırlıkları hızlandıracağız. Afetlere karşı dirençli bir ülke inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Nükleer facia yaşanmıştı

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali kazasına sahne olmuştu. Santraldeki 3 nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelirken, güvenlik riski nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti. 15 bin 901 kişinin ölümüne yol açan faciada, 2 bin 519 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Kaza sonrasında 1.3 milyon ton radyoaktif atık su oluştuğu kamuoyuna yansırken, Japonya hükümeti atık suyu uluslararası standartlar çerçevesinde arıtarak kademeli şekilde denize tahliye etmeye başlamıştı. Zorlu tahliye süreci nedeniyle santralin tamamen kullanımdan çıkarılmasının 40 yılı bulabileceği açıklanmıştı. - FUKUSHİMA

