Freni boşalan vinç dehşet saçtı Yerel Haberler Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde Bandırma Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kazada iş makinesin frenleri tutmayınca park halindeki araçlara çarptı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde Bandırma Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kazada iş makinesin frenleri tutmayınca park halindeki araçlara çarptı. Edinilen bilgilere göre akşam üzeri Küçük Sanayi Sitesi'nde freni boşalan vinç, 16 PA179 ve 06 YPN 89 Plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasarlar meydana geldi. Bandırma Emniyet personeli ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Yol Kısa süreliğine kullanıma kapandı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Balıkesir Yerel Haberler

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