Fransız sporcu Adıyaman'da yamaç paraşütü etkinliğine katıldı

Adıyaman'ın Tut ilçesine Fransa'dan gelen Valentin Berland, 100'üncü Yıl Yamaç Paraşütü etkinliğinde gökyüzünde süzüldü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı nedeniyle Adıyaman'ın Tut ilçesinde farklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Tut Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, vatandaşların da destekleriyle, Toroslar'ın uzantısı olan Hacı Muhammet Dağı'nda daha önce bulunan 'Ne mutlu Türküm diyene' yazınının üst kısmına 100'üncü yıl logosu yapıldı. Taş ve kireçle yeni logo yapılırken yazı ise kireçle boyandı.

Her yıl çeşitli yamaç paraşütü uçuş etkinliklerinin yapıldığı Tut ilçesinde bu kez kanatlar 100'üncü yıl anısına açıldı. Yamaç paraşütü sporu için uygun hava ve iklim şartlarına sahip Tut ilçesinde, 100. Yıl anısına özel uçuş yapıldı. Paraşütlerde Türk bayrağı ve 100'üncü yıl yazılarının olduğu afişlerle paraşütçüler uçtu.

100'üncü yıl uçuşlarına sadece Türkiye'nin farklı illerinden değil, yurt dışından da katılan sporcular oldu. Fransa'dan gelen Valentin Berland, Tut semalarında uçtu. Valentin Berland, bisikletle dünya turu yaptığını ve Türkiye'nin 12'nci durağı olduğunu belirterek, "Gittiğim ülkelerde yamaç paraşütü uçuşu yapıyorum. Bugüne kadar 120 uçuş yaptım. Türkiye'de ilk uçuşu Tut ilçesinde yapıyorum. Çok harika bir hava var, kendimi çok iyi hissediyorum. Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.

Etkinliği düzenleyen Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Aslanergun, "Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde yamaç paraşütü etkinliği düzenliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcularımız bu etkinliğe katılıyor. Sporcularımıza bu anlamlı etkinlikte verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yamaç Paraşütü Adıyaman İl Temsilcisi Serdar Ayhan ise Tut ilçesinin yamaç paraşütü için Türkiye'nin sayılı yerlerinden birisi olduğunu aktararak, "Tut ilçesindeki bu tepe, yamaç paraşütü sporu için Türkiye'nin sayılı yerlerinden birisidir. Ancak burayı daha çok tanıtmamız lazım. Daha çok reklamının yapılması lazım. Yol sorununun da çözersek P5 artı birçok eğitimin yapılıp, uluslararası yarışlar yapılabilir. Yani bir Babadağ gibi, bir Uçmakdere gibi aslında burasıda revaçta, doğunun en güzel tepelerinden birisi olabilir. Özellikle uzun mesafe yarışları için çok uygun" diye konuştu. - ADIYAMAN