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Fransız Oğilli, Bursa'da müslüman oldu Meryem adını aldı

Fransız Oğilli, Bursa'da müslüman oldu Meryem adını aldı

Yerel Haberler

Bursa'da 35 yaşındaki Fransız vatandaşı, yurtdışında beraber yaşadığı arkadaşının aracılığıyla Müslüman olduYurtdışında çalıştığı kişiyle birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine yerleşen Oğilli, yurtdışında çalıştığı bir kadın aracılığıyla müslüman olmak istedi.

Bursa'da 35 yaşındaki Fransız vatandaşı, yurtdışında beraber yaşadığı arkadaşının aracılığıyla Müslüman oldu

Yurtdışında çalıştığı kişiyle birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine yerleşen Oğilli, yurtdışında çalıştığı bir kadın aracılığıyla müslüman olmak istedi. Asım Kocabıyık Cami'nin yolu tutan Oğilli düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Meryem adını alan gence Cami görevlisi İsmail Kuştaşı ve Kur'an Kursu öğreticisi Ayşe Kurşun ile kursiyerler Kur'an-ı Kerim ve İlmihal kitabı hediye etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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