Fransız damada Türk usulü düğün

Belçika'da tanışan Türk gelin ile Fransız damat, Kütahya'da Türk geleneklerine uygun merasimle evlendi.

Malzeme mühendisi Elif Temerit ile Fransız vatandaşı bilgisayar mühendisi Olivier Tiricot, 4 yıl önce Brüksel'de bir parkta tanıştı. Evlilik kararı alan ve düğünlerini Türkiye'de yapmak isteyen çift, Temerit'nin ailesinin yaşadığı Kütahya'da düzenlenen merasimle dünya evine girdi. Gelinin ailesinin isteği üzerine Türk geleneklerini uygulayan çift, düğünden bir gün önce kına gecesi yaptı.

Gelin Elif Temerit, yaptığı açıklamada, eşiyle Belçika'nın Bürüksel şehrinde bir parkta tanıştıklarını söyledi. Temerit, "Ben yaklaşık 4 yıldır Brüksel'de yaşıyorum. Eşimle de bulunduğum bölgede bir parkta tanıştık. Ben Kütahyalıyım. Sevdiğim bütün insanlar burada. Heyecanlıyız" dedi.

Damat Olivier Tiricot, "Ben Türkiye'de adeta krallar gibiyim. Türkleri çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

Çifte nikah sonrası Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın il dışında olması sebebiyle, kentin simgesi olan bir adet çini tabak, başkan ve müdürlüğü adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli Fatma Akcan Budak tarafından takdim edildi.

Çiftin düğün merasimi gecenin geç saatlerine kadar devam etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel