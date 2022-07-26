Fransız damada Türk usulü düğün - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransız damada Türk usulü düğün

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Fransız damada Türk usulü düğün

Belçika'da tanışan Türk gelin ile Fransız damat, Kütahya'da Türk geleneklerine uygun merasimle evlendi.

Belçika'da tanışan Türk gelin ile Fransız damat, Kütahya'da Türk geleneklerine uygun merasimle evlendi.

Malzeme mühendisi Elif Temerit ile Fransız vatandaşı bilgisayar mühendisi Olivier Tiricot, 4 yıl önce Brüksel'de bir parkta tanıştı. Evlilik kararı alan ve düğünlerini Türkiye'de yapmak isteyen çift, Temerit'nin ailesinin yaşadığı Kütahya'da düzenlenen merasimle dünya evine girdi. Gelinin ailesinin isteği üzerine Türk geleneklerini uygulayan çift, düğünden bir gün önce kına gecesi yaptı.

Gelin Elif Temerit, yaptığı açıklamada, eşiyle Belçika'nın Bürüksel şehrinde bir parkta tanıştıklarını söyledi. Temerit, "Ben yaklaşık 4 yıldır Brüksel'de yaşıyorum. Eşimle de bulunduğum bölgede bir parkta tanıştık. Ben Kütahyalıyım. Sevdiğim bütün insanlar burada. Heyecanlıyız" dedi.

Damat Olivier Tiricot, "Ben Türkiye'de adeta krallar gibiyim. Türkleri çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

Çifte nikah sonrası Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın il dışında olması sebebiyle, kentin simgesi olan bir adet çini tabak, başkan ve müdürlüğü adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli Fatma Akcan Budak tarafından takdim edildi.

Çiftin düğün merasimi gecenin geç saatlerine kadar devam etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Belçika Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title