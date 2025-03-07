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Fransız Çift Bisikletle Dünya Turuna Çıkıp Türkiye'ye Ulaştı

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Fransa'dan yola çıkan Quentin Oustelandt ve Zo Lepilleur çifti, bisikletle gerçekleştirdikleri dünya turunda Türkiye'nin Van iline ulaşarak büyük bir mesafe kat ettiler. Yolculuklarının zorluklarına rağmen keşfettikleri kültürler ve maceralarla dolu anlar yaşadıklarını ifade ettiler.

Fransa'dan Temmuz 2024'te bisikletle yola çıkan Quentin Oustelandt ve Zo Lepilleur çifti, şu ana kadar binlerce kilometreyi geride bırakarak Van'ın Çaldıran ilçesine ulaştı.

Quentin ve Zo, bisikletleriyle dünyayı keşfetme tutkularını gerçekleştirmek için çıktıkları yolda, Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştılar. Edirne'den başlayıp Van'a kadar uzanan yaklaşık 3 bin kilometrelik bir parkuru tamamlayan çift, Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran ilçesinde konakladıktan sonra Gürcistan'a geçmeyi planlıyorlar. "Pamir Otoyolu"nu aşarak Kazakistan'a ulaşarak yolculuklarını tamamlamayı hedefleyen Fransız çift, yolculuklarının hem fiziksel hem de mental olarak zorlayıcı olduğunu ancak her gün yeni bir macera yaşamanın ve farklı kültürlerle tanışmanın büyük bir keyif olduğunu söylüyor. Kazakistan'a ulaştıklarında bu büyük yolculuğun sonuna gelmiş olacaklarını dile getiren çift, dünyayı keşfetme tutkularının gelecekte yeni rotalara yelken açmalarını sağlayacağını belirtti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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