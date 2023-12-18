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Fransız aktivist Eskişehir'e ulaştı

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Fransa'dan Adana'ya deprem farkındalığı için koşan Fransız aktivist Claude Cazes, Eskişehir'e ulaştı. Cazes, burada dinlendi ve sağlık desteği aldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden etkilenen ve Fransa'dan Adana'ya 3 bin 600 kilometrelik yolu deprem farkındalığı için koşan Fransız aktivist Claude Cazes Eskişehir'e ulaştı.

Doğduğu yer olan Fransa'nın Beze şehrinde ailesi ile birlikte yaşayan, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de meydana gelen deprem ve acılardan etkilenerek afet bölgesine deprem farkındalığı için koşmaya karar veren aktivist koşucu Claude Cazes zorlu yolculuğuna devam ediyor. Fransa'dan Adana'ya toplamda 80 günde 3 bin 600 km'lik yolu kat edecek olan 41 yaşındaki 2 çocuk babası Casez, günde 40 km koşarak İstanbul'dan sonra Eskişehir'e ulaştı.

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy ve belediye personeli tarafından karşılanan Cazes, dinlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin bir gece misafiri oldu ve uzun maraton nedeniyle sağlık desteği de verildi. Deprem bölgesine ulaştığında yardım kampanyası da yapmak istediğini belirten Cazes, Eskişehir'de kendisine gösterilen sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti. Cazes, "Yaşanan deprem beni ve ailemi çok derinden sarstı. Ben sade bir vatandaşım ama 8 ay çalışıp, özel beslenme programı ile bu koşuya hazırlandım. Amacım her gün deprem için fon toplamak ve destek sağlamak. Toplanan bütün destekleri Adana'dan Gaziantep'e kadar uzanan bölgede çalışan STK'lara ve ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Fransa'dan Adana'ya 3 bin 600 km yol gitmiş olacağım. Gelecek yıl da tüm depremden etkilenen illerde koşu yapacağım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy da yüksek insani duyarlılığı nedeniyle Cazes'e teşekkür ederek, "Sizi şehrimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in de sevgilerini iletiyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık desteği verilen bir gece misafir edilen aktivist Claude Cazes daha sonra Adana'ya doğru koşmak üzere yola çıktı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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