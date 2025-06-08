Fransa, İngiltere ve Kanada'dan Filistin Devleti'ne Şartlı Tanıma Teklifi

Fransa, İngiltere ve Kanada'dan Filistin Devleti'ne Şartlı Tanıma Teklifi
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Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre, Fransa, İngiltere ve Kanada, Filistin Devleti'nin tanınması için Filistin Yönetimi ve Hamas'a belirli şartlar sundu. Bu şartlar arasında siyasi reformlar ve Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması yer alıyor.

Suudi Arabistan medyasında çıkan haberlere göre, Fransa, İngiltere ve Kanada, Filistin Devleti'nin tanınması için Filistin Yönetimi (PA) ve Hamas'a bazı ön şartlar sundu.

İsrail işgali altındaki Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısı giderek artarken, 3 ülkeye ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan medyasında çıkan haberlere göre, Fransa, İngiltere ve Kanada, Filistin Devleti'nin tanınması için Filistin Yönetimi (PA) ve Hamas'a bazı ön şartlar sundu. Bu ön şartlar arasında Filistin Yönetimi'nde ciddi siyasi reformlar yapılması ve Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması şartlarının yer aldığı belirtildi.

Batılı ve bölgesel kaynaklara dayandırılan haberde, bu ülkelerin Batı Şeria'da işleyen bir parlamento kurulmasını, özgür ve adil seçimlerin yapılmasını ve iktidarın barışçıl şekilde devredilmesine yönelik taahhüt verilmesini talep ettikleri aktarıldı. Gazze Şeridi'nde ise Hamas'ın, yönetimi seçilmiş bir Filistin hükümetine devretmesi ve silahsızlanması istendi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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