Fransa'dan katil balinaya ötenazi - Haberler

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Fransa'dan katil balinaya ötenazi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Fransa'dan katil balinaya ötenazi

Fransa'da Seine Nehri'ne yanlışlıkla giren katil balinaya sağlığının bozulması nedeniyle ötenazi uygulanacağı açıklandı.

Fransa'da Seine Nehri'ne yanlışlıkla giren katil balinaya sağlığının bozulması nedeniyle ötenazi uygulanacağı açıklandı.

Seine Nehri'ne yanlışlıkla giren katil balina nehirde mahsur kalmıştı. Yetkililer tarafından 2 hafta boyunca gözlemlenen balinanın sağlığının bozulduğunun anlaşılmasının ardından katil balina için kurtarma operasyonu düzenlendi. Ancak yetkililer, balinayı denize geri döndürme planının başarısız olduğunu ve hayvana ölümcül hastalığı nedeniyle ötenazi uygulanacağını bildirdi.

Seine Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Balinayı denize geri döndürme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı ve stres seviyelerinin artmasını önlemek için gerçekleştirilen müdahalelerin akşam saatlerinde durdurulmasına karar verildi. Bu koşullarda uzman grubu oybirliğiyle tek çözümün hayvanın acısını sona erdirmek için ötenazi yapmak ve ayrıca taşıdığı hastalığın ileri analizini yapmak olduğu sonucuna varıldı" denildi. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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