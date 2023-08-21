Fransa'dan 22 gün önce yola çıkan turist Hakkari'ye ulaştı

HAKKARİ Fransa'dan 22 gün önce motosikletiyle yola çıkan ve Edirne'den Türkiye'ye giriş yapan Gürkan Turgut'un son durağı Hakkari oldu.

Fransa'da yaşayan Gürkan Turgut, 22 gün önce motosikletiyle yola çıkarak Edirne'den Türkiye'ye giriş yaparak Karadeniz Bölgesine geçti. Karadeniz Bölgesini motosikletiyle geçen Turgut, son durağı olan Hakkari'ye geldi. 22 gün önce yola çıkan Gürkan Turgut isimli turist, Hakkari'ye gelene kadar 6 bin kilometre yol kat ettiğini söyledi. 22 gündür yolda olduğunu ifade eden Turgut, "Fransa'dan tam 22 gün önce yola çıktım. Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptım. Karadeniz tarafını gezdim, kamp kurdum. Hakkari yöresini çok merak ediyordum. Cilo Dağları, Sat Gölleri ve buzulları, Cennet ve Cehennem Vadisi, Kaval Şelalesi ve Şemdinli'yi merak ettiğim için 6 bin kilometre yol kat ettim. Allah nasip ederse Hakkari'nin tüm coğrafyasını gezeceğim ve kamp kuracağım. Burada gezimi bitirdiğimde tekrardan Şırnak'a geçip oradan Fransa'ya geçeceğim" dedi.