Fransa'da neredeyse her 3 kadından biri tecavüze uğruyor

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre, neredeyse her 3 kadından biri rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandı.

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre, neredeyse her 3 kadından biri rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandı.

Fransa'da Başbakanlık bünyesinde bulunan Kadın Erkek Eşitliği Yüksek Kurulu (HCEFH), cinsiyetçiliğe dair 2 bin 500 kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın raporunu yayımladı. Buna göre kadına yönelik ayrımcılık, şiddet ve taciz vakalarının "endişe verici boyutlara" ulaştı. Cinsiyetçi davranışların her alanda arttığı vurgulanan raporda, birçok erkeğin şiddet içeren ve ayrımcı davranışların "kabul edilebilir olduğuna inandığı" ortaya koyuldu. 18-24 yaşları arasındaki kadınların yüzde 22'sinin partnerinden "psikolojik şiddet" gördüğü veya aşırı kıskançlık yaşadığı, yüzde 15'inin partneri veya eski partneri tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı ifade edildi. 50-64 yaş arasındaki kadınların ise yüzde 20'sinin şiddet gördüğü kaydedildi. Rapora göre kadınların neredeyse üçte birine denk gelen yüzde 37'si ise rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandı.

"Fransız makamları yeterince çaba göstermiyor"

Rapora göre 25-34 yaş arası erkeklerin yüzde 20'i saygı görmek için şiddetin gerekli olduğunu düşünürken, yüzde 23'ü ise erkeklerin "saygı görmek için bazen şiddete başvurması gerektiğini" belirtti. Ayrıca yaş fark etmeksizin erkeklerin yüzde 40'ının kadınların çocuklara bakmak için çalışmayı bırakmasının normal olduğunu düşündüğü ifade edildi.

Raporda, "İnsanlar cinsiyetçiliğin varlığını kabul ediyor ve bundan üzüntü duyuyor, ancak uygulamada başarısız oluyorlar" ifadeleri kullanıldı. Erkeklerin çoğunun cinsiyetçiliği prensipte olarak reddetmesine rağmen "pratikte reddetmedikleri" belirtildi. Ankete katılanların büyük çoğunluğunun, Fransız makamlarının sorunları çözmek için yeterince çaba göstermediğini söylediği aktarıldı. Raporun yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletileceği kaydedildi. - PARİS