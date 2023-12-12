Fransa'da muhalefetin göç yasa tasarısının görüşülmesini reddeden önerge kabul edildi

Fransa'da muhalefetin, göç yasa tasarısının Ulusal Meclis'te görüşülmesini reddeden önergesi oylandı. Önerge 265'e karşı 270 oyla kabul edildi. Muhalefetin yasa tasarısının tartışılmadan reddedilmesi önergesi, Cumhurbaşkanı Macron hükümetine bir 'darbe' olarak yorumlandı.

Fransa'da muhalefetin göç yasa tasarısının Ulusal Meclis'te görüşülmesini reddeden önergesi 265'e karşı 270 oyla kabul edildi.

Fransa'da muhalefetin, göç yasa tasarısının Ulusal Meclis'te görüşülmesini reddeden önergesi oylandı. İstenmeyen yabancıların sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısının Ulusal Meclis'te görüşülmeden reddedilmesini öngören önerge 265'e karşı 270 oyla kabul edildi. Muhalefetin yasa tasarısının tartışılmadan reddedilmesi önergesi, muhalefetin, yasa tasarısının en önemli tedbirlerden biri olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine bir "darbe" olarak yorumlandı.

Macron, İçişleri Bakanının istifasını kabul etmedi

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yapılan oylamanın ardından istifa etti. Ancak Cumhurbaşkanı Macron, Bakan Darmanin'in istifasını kabul etmedi.

Yasa tasarısını savunan İçişleri Darmanin tasarıyı geri çekmeyeceklerini ifade ederek, "Yasa tasarısı, Anayasa ile uyumlu bir şekilde yoluna devam edecektir" dedi. Darmanin, bir sonraki adıma daha sonra karar verileceğini söyledi.

Yasa tasarısının yasama yolunun devam etmesi için 2 seçenek bulunuyor. Tasarının ikinci kez görüşmesi için hükümet, yasa tasarısını Senato'ya gönderebilir ya da 7 senatör ve Ulusal Meclis'ten 7 milletvekilinden oluşan karma komisyon kurarak parlamentonun iki kanadından da onay gerektiren tasarı üzerinde uzlaşmaya varılacak bir metin çıkarılmasını isteyebilir. - PARİS