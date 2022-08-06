Fransa'da 4 gündür nehirde mahsur kalan beyaz balina kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da 4 gündür nehirde mahsur kalan beyaz balina kurtarıldı

- Fransa'da 4 gündür nehirde mahsur kalan beyaz balina kurtarıldı Fransa'daki Seine Nehri'nde Salı günü mahsur kaldığı tespit edilen beyaz balina 4 gündür süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

 - Güncelleme:

- Fransa'da 4 gündür nehirde mahsur kalan beyaz balina kurtarıldı

PARİS - Fransa'daki Seine Nehri'nde Salı günü mahsur kaldığı tespit edilen beyaz balina 4 gündür süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Fransa'daki Seine Nehri balina kurtarma operasyonuna sahne oldu. Salı günü nehirde mahsur kaldığı tespit edilen beyaz balina, 4 gündür süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Deniz koruma kuruluşu Sea Shepherd France tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz gece boyunca balina ile birlikteydi. Kendisine verdiğimiz balıkları yemeyi reddetti" ifadeleri kullanıldı. Salı gününden beri yemek yemediği tahmin edilen balinanın halsiz kalarak zayıfladığı da belirtildi.

"Zaman karşı yarış"

İtfaiye tarafından dron ile görüntülenen balina, başkent Paris ve Rouen kenti arasında, denizden kilometrelerce uzaktaki nehir sularında mahsur kalmıştı. Balinayı kurtarma çalışmalarını "zamana karşı yarış" olarak nitelendiren yetkililer, yemek yemeyi reddeden balinanın açlıktan bitkin düşerek öleceğinden korkuyordu. Dün akşam yapılan açıklamada ise, balinanın güvenli sulara çekilmesi için olay yerinde bulunan teknelerden kaçtığı söylenmişti.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fransa Paris Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title