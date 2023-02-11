Frankfurt'tan Türkiye'ye 200 ton acil yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın Frankfurt kentinden Türkiye'deki depremzedeler için 200 ton yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Türklerin başlattığı yardımlar kapsamında Frankfurt hava alanından 2 kargo, 1 yolcu uçağıyla toplam 200 ton acil yardım malzemesi gönderildi. Frankfurt hava alanında Turkish Kargo Orta Avrupa Bölgesel Direktörü Ahmet Yıldırım ve Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Serkan Binyar'dan bilgi alan Başkonsolos Tunçer, yardım kampanyalarının tüm hızıyla devam ettiğini, deprem bölgesindeki acil talepleri ise kargo uçakları ile gönderdikleri söyledi.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erden Tunçer, yardımların kargo uçaklarına bindirilmesine kadar yakın takibini sürdürerek, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi kapsamında Avrupa'da, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın bağış ve yardımlarını toplamaya devam ediyoruz. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz Türk Hava Yolları kargo uçağı birazdan ülkemize doğru yola çıkacaktır. 90 ton çok aciliyet arz eden eşyalar var içinde. Jeneratör, uyku tulumu, battaniye ve ısıtıcı gibi aciliyet arz eden kalemlerden oluşmaktadır. Bugün yine bir uçağımız daha olacak 110 ton acil malzeme yüklenerek gönderildi. Topladığımızda yolcu uçakları dahil Frankfurt'tan bugün 200 ton malzeme Türkiye'ye gönderildi. Gerçekten toplumumuz, Başkonsolosluklarımız, Büyükelçiliklerimiz, Türk Hava Yolları tamamen bir seferberlik ruhu içerisinde çalışıyoruz. Ülkemizin yaralarını sarmak için acil ihtiyaçlara yöneliyoruz. Şu anda durumun aciliyetinden ötürü yardımlarımızı nakit olarak yapmamızda büyük fayda var. AFAD ve Kızılay'ın Frankfurt'ta hesapları bulunuyor. Vatandaşlarımızı bu hesaplara yönelmeye davet ediyoruz. Ayni yardım konusunda da öncelikle çadır. Jeneratör, seyyar tuvalet ve banyo, ısıtıcı, uyku tulumu ve battaniye gibi ürünlere yönelmesinde fayda var. Yardımların toplanmasında yardımda bulunanlara ve yardımları taşıyan Türk Hava Yolları çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - FRANKFURT