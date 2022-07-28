Fotokapanlar bakımdan geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fotokapanlar bakımdan geçirildi

Fotokapanlar bakımdan geçirildi

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanların kontrolü sağlandı.

 - Güncelleme:

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanların kontrolü sağlandı.

Av koruma, kontrol ve biyolojik çeşitlilik için sahada bulunan fotokapanların kontrolleri için Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler çalışmalar çerçevesinde kırsal alanlarda yer alan fotokapanlar tek tek kontrol edildi. Ekipler, kontrolünü gerçekleştirdiği fotokapanların belirli aralıklarla bakımdan ve kontrolden geçirildiği vurgulandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title