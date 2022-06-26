Fotoğrafçılardan sınırdaki düğüne yoğun ilgi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fotoğrafçılardan sınırdaki düğüne yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Fotoğrafçılardan sınırdaki düğüne yoğun ilgi

Hakkari'nin Çukurca ilçesine Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali için Türkiye'nin çeşitli illerinde gelen fotoğrafçılar, sınır mahallede yapılan düğün törenine yoğun ilgi gösterdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali için Türkiye'nin çeşitli illerinde gelen fotoğrafçılar, sınır mahallede yapılan düğün törenine yoğun ilgi gösterdi.

Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali için Türkiye'nin çeşitli illerinde gelen fotoğrafçılar, Mustafa ve Özlem Alkan çiftinin düğün törenine katılarak, ilçenin gelenek ve göreneklerini fotoğraf karelerine yansıttılar. Erkeklerin ve kadınların ayrı noktalarda oynadığı halayları çekmek için adeta birbirleri ile yarışan fotoğrafçılar, düğün töreninde en güzel kareyi yakalamaya çalıştılar.

İlçenin gelenek ve göreneklerini yakında gördüklerini belirten fotoğrafçılar, ilk defa ilçeye geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Alkan ailesi ise düğünlerine iştirak ettikleri için misafirlere teşekkür etti. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title