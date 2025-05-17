Fosseptik Çukuruna Düşen İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Fosseptik Çukuruna Düşen İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Nevşehir'de bir inek, otladığı arazide bulunan fosseptik çukuruna düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği halat ile düzelterek kurtardı. İneğin sağlık durumu iyi olduğu ve sahibine teslim edildiği bildirildi.

Nevşehir'de fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez ilçeye bağlı Kavak kasabasında yaşandı. Boş arazide otlayan inek, arazide bulunan fosseptik çukuruna düştü. İneğin düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler fosseptik çukuruna düşen ineğe halat bağlayarak, iş makinası ile düştüğü yerden çıkarttı.

Sağlık durumu iyi olan inek daha sonra sahibine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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