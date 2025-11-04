Haberler

Fosforlu Mavra Tiyatrosu Seyirciyle Buluşuyor

Güncelleme:
Erkan Kocaman'ın yazıp Kamer Yıldız Ok'un yönettiği 'Fosforlu Mavra', kara bir hikaye mottosuyla sahne alıyor. İlk gösterim 26 Kasım'da gerçekleşecek.

(İZMİR) - Erkan Kocaman'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Kamer Yıldız Ok'un yönettiği Fosforlu Mavra seyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tiyatro Mahal'in sezon oyunu olan Fosforlu Mavra, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Erkan Kocaman'ın kaleme aldığı oyunun yönetmenlik koltuğunda ise Kamer Yıldız Ok yer alıyor.

Oyunun ana karakterleri olan Yazgı karakterine Elif Moroğlu hayat verirken, Zemheri karakteri rolünü ise Erkan Kocaman üstleniyor.

Yönetmen Ok'un "kara bir hikaye" mottosuyla yaklaştığı oyun, şarkı söylediği mekan günümüzün dönüşümüne yenik düşerek yıkılan şarkıcı Yazgı'nın gidemeyişi, Basmane sokaklarında büyümüş, bildiği tek şey kaçmak olan Zemheri'ninse kalamayışı arasında bizlere sıkışmışlığı, aşkı, var olma inadını, yok olan mahalle değerleri anlatıyor.

Oyun ilk olarak 26 Kasım Çarşamba günü 20.30'da Konak NHKM'de seyirciyle buluşacak. İkinci ve üçüncü gösterimler ise 15 Aralık Pazartesi ve 23 Ocak Salı 2026 tarihinde yapılacak.

