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Forklift Taşıyan Kamyon Alevlere Teslim Oldu

Forklift Taşıyan Kamyon Alevlere Teslim Oldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde forklift yüklü bir kamyon bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yok ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

Forklift taşıyan kamyon alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da forklift taşıyan kamyon, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Alev alev yanan kamyon, amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen forklift yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede kamyonu saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER DEMİR - Yerel
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