Foça eski Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim'e gözyaşlarıyla veda

Bir süredir rahatsız olan ve yaşamını yitiren Foça eski Belediyesi Başkanı Ahmet Nihat Dirim, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Foça ilçesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim, 63 yaşında kansere yenik düştü. 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan eski başkanın ölümü, herkesi üzüntüye boğdu.

Eski başkan Ahmet Nihat Dirim için Foça Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenirken, Dirim'in öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

"Seni unutmayacağız halkçı başkan"

Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar, cenaze aracının üzerinde "Seni unutmayacağız halkçı başkan" ve "Foçalılar el ele Nihat Dirim ile" yazılı pankartlarla mezarlığa kadar yürüdü. Dirim'in naaşı, sevenlerinin gözyaşları ve duaları arasında Eski Foça Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel ile Kamil Okyay Sındır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, ilçe belediye başkanları, Ahmet Nihat Dirim'in eşi Öngör Dirim, çocukları Yunus, Kerem ve Deniz Dirim, ağabeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Raşit Dirim ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise cenazeye çelenk gönderdi. - İZMİR