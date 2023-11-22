Foça'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinliği

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Foça Belediyesi tarafından etkinlik gerçekleştirildi. ‘‘Narperi’nin Bileziği’’ isimli filminin gösteriminin ardından Yönetmen Jale İncekol izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Foça Belediyesi tarafından etkinlik gerçekleştirildi. "Narperi'nin Bileziği" isimli filminin gösteriminin ardından Yönetmen Jale İncekol izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Esra Songün'ün moderatörlüğünde, İBB Kadın Sığınma Evleri Koordinatörü Ferda Ülker, İBB Engelsizmir Şube Müdürlüğü'nden Sosyolog Buse Yücel Kaba, Avukat Uzman Arabulucu Sinem Dağıstan ve Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Personelinin konuşmacısı olduğu panelde; Engelli Kadın Perspektifinden Kadına Şiddet, Kadına Yönelik Şiddetin Evrensel Boyutu, 6284 Sayılı Kanun Koruyucu ve Önleyici Tedbirler ve KADES Uygulaması hakkında bilgiler verildi.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde, 21 Kasım Salı günü gerçekleşen programın sonunda Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Limnili, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.