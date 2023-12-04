Foça'da Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Foça Belediyesi tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Programda konuşmalar, şiirler ve müzik dinletileri yer aldı.

Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Foça Belediyesi tarafından farkındalık etkinliği yapıldı.

Foça Belediyesi Ali İlçan Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa; Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Engelli Meclisi Başkanı Nihal Gezgin, engelli yurttaşlar, özel eğitim okulu öğrencileri ve öğretmenleri ile Foça Mahalle Afet Gönüllüleri katıldı.

Foça'nın engelli yurttaşlar için daha yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Bir gün değil her zaman bir araya gelip görüşüyoruz. İmkanlarımız elverdiğince engelli yurttaşlarımıza ve Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Merkezi okulumuza destek oluyoruz. Foça Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Tüm engellilerimize ve ailelerine mutlu ve huzurlu günler diliyor; değerli öğretmenlerimize ve Foça Kent Konseyi Engelli Meclisimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Programda günün anlamını belirten konuşmaların yanı sıra, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve müzik dinletileri yapıldı.