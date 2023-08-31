Foça'da 30 Ağustos Coşkusu

Foça'da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

Yüzlerce vatandaş, işgalden kurtuluşun ve bağımsızlığımızın müjdecisi 30 Ağustos Zaferinin 101. Yıl dönümünü sevinçle kutladı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki ordumuzun ve milletimizin kazandığı Başkomutan Meydan Muharebesinin 101. Yıl dönümünde; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına saygı çelenkleri sunuldu.Çelenk sunma törenine Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, sivil ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve Foçalılar katıldı.

Akşam saatlerindeki fener alayı bayram coşkusunu yükseğe taşıdı. Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanındaki Halk Oyunları Gösterisinin ardından Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Bando Orkestrası konser verdi.