Foça'da 23 Nisan Coşkusu Günbatımı Dinletileriyle Başladı

Foça Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hollanda'dan gelen Stratums Muziekorps Sint Cecilia Filarmoni Orkestrası'nın günbatımı dinletileriyle başladı.

Aşıklar Caddesi üzerindeki Beşkapılar Kalesi ve Kybele Tapınağı önünde gerçekleşen dinletiyi ilgi ile takip eden vatandaşlar, neşeli şarkılarla dans etti.

FENER ALAYI VE KONSER

Foça'daki kutlama etkinlikleri, 23 Nisan Pazar günü 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni, 11.00'de Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Tören Alanında bayram töreni, saat 20.30'da Kavala Kafe önünde başlayacak Fener Alayı, saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanında Halk Oyunları ve Dans Gösterileri sonrasında Filarmoni Orkestrası Stratums Muziekorps Sint Cecilia, Harmonie Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu konserleri ile devam edecek.

ÇOCUK TİYATROSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, 24 Nisan Pazartesi günü saat 15.00'te Pınar Çocuk Tiyatrosu'nun Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi sahneleyeceği "Küçük Kız ve Cumhuriyet" oyunu prömiyeri ile sona erecek.