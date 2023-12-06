Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 2024 yerel seçimleri için aday adayı oldu

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Foça Belediye Başkan aday adayı oldu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Esen Çeşmeci'ye adaylık başvuru dosyasını sundu.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz açıklamasında; "Birlikte olmanın verdiği güçle; yeniden Foça Belediye Başkan aday adayıyım. Göreve gelir gelmez 100 kilometre su hattını değiştirmeyle başladığımız çalışmalara aynı ölçekle devam ettik ve akıllarda yapılamaz diye kalan en temel ihtiyaçların kaderini birlikte değiştirdik. Geleneksel belediyeciliği, sosyal belediyecilik ile uygulamaya alarak görev tanımında olup olmasına bakmadan ihtiyaç anında orada olmaya çalıştık. Okullarımızın çatısı aktığında, öğrencilerimizin ihtiyaçları olduğunda, 2 yıldan fazla süren pandemi sürecinde tüm komşularımıza belediyeden öte yuva olduk ve ekonomik şartların yarattığı zorluklara karşı her zaman denge sağlamaya çalıştık. Şimdi ikinci bir yönetim sürecine, katılımcı belediyeciliği birlikte büyütmek, biten çalışmalarımıza yenilerini eklemek ve devam edenleri tamamlamak için yola çıkıyoruz. Foça'ya hizmet noktasında belediye başkan aday adayı ile meclis üyesi aday adaylarına ve tüm muhtar adaylarına başarılar diliyorum. Partimizin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden, son genel seçimlere kadar ilçemizde artan oylarını daha üst seviyeye çıkaracağımıza yürekten inanıyor, tüm komşularıma saygılarımı sunuyorum" dedi.