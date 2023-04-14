Foça Bağarası'nda Yeni Pazar Yeri Yapımına Başlandı

Foçalıların ve hafta sonu tatili için ilçeye gelen vatandaşların, yoğun ilgi gösterdiği Bağarası pazar yeri yeniden inşa ediliyor.

Foçalıların ve hafta sonu tatili için ilçeye gelen vatandaşların, yoğun ilgi gösterdiği Bağarası pazar yeri yeniden inşa ediliyor.

Foça Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile yapımına başlanan yeni pazar yeri, 2400 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Cemil Midilli Ortaokulu yanındaki semt pazarı, çalışmalar bittiğinde Kazım Dirik Mahallesi 404 sokakta kurulmaya başlanacak.

Bir bölümü çatı ile kaplanacak pazar yeri; satış yerleri, zabıta bürosu, esnaf çay ocağı ve tuvalet bölümlerinden oluşacak. Yaya ve araç giriş çıkışları dışında çitle çevrilecek alana, pazar kurulan günlerin dışında vatandaşlar da araçlarını park edilebilecek.

İnşaat çalışmalarını sıklıkla ziyaret eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Yeni pazar yerimiz, Bağarası ve Foça'da yaşayan komşularımıza, ilçemize gelen misafirlerimize ve pazar esnafına daha iyi koşullarda hizmet vermenin yanında, şimdi kullanılan pazar yeri nedeni ile İzmir-Foça kara yolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğunu giderecek. Pazar yeri yapımına büyük katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e çok teşekkür ederiz" dedi.