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Flamingolar Niğde'de Görsel Şölen Oluşturdu

Flamingolar Niğde'de Görsel Şölen Oluşturdu
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Her yıl göç yolundaki flamingoların önemli duraklarından biri olan Niğde'deki Akkaya Barajı, bu bahar yüzlerce flamingonun gelişiyle renkli bir manzaraya dönüştü. Kuş fotoğrafçıları ve doğa gözlemcileri, havadan görüntülenen bu görsel şöleni kaçırmadı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yolundaki flamingoların önemli duraklarından biri olan Niğde'deki Akkaya Barajı'nda görsel şölen oluştu. Yüzlerce flamingonun oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

Baharın gelişiyle birlikte Niğde'deki Akkaya Barajı'na akın eden flamingolar, eşsiz pembe renkleriyle su yüzeyini süsledi. Kuş fotoğrafçıları ve doğa gözlemcilerinin ilgi gösterdiği baraj havadan görüntülendi. Güzellikleriyle kendilerine hayran bırakan flamingoların görüntüsü izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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