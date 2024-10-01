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Fiskobirlik Kavşağı Kısmi Olarak Trafiğe Açıldı

Fiskobirlik Kavşağı Kısmi Olarak Trafiğe Açıldı
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Düzce'nin en yoğun trafik noktalarından biri olan Fiskobirlik kavşağı, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılan düzenlemelerle 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle kısmi olarak trafiğe açıldı. Kavşak, bazı saat dilimleri dışında normal trafik akışını sağlamaya devam edecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin trafik bakımından en hareketli noktalarından olan Fiskobirlik kavşağı, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılan iyileştirmeler sonucunda kısmi olarak trafiğe açılmıştır.

Fiskobirlik kavşağında oluşan trafik yoğunluğunu azaltarak yaşanan zaman kayıplarını en aza indirmek, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurları bertaraf etmek üzere gerekli düzenlemeler yapıldı. Fiskobirlik kavşağı 1 Ekim 2024 tarihi itibari ile yeniden trafiğe açıldı. Kavşak, trafiğin en yoğun olduğu sabah 08.00-10.00 ile akşam 17.00-19.00 saatleri arasında kısmi olarak araç trafiğine kapatılacak, günün kalan saatlerinde ise trafik akışı normal düzeninde sağlanacaktır. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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