Fırtına ve Dolu, Manavgat'taki Pazarcı Tezgahlarını Yerle Bir Etti

Fırtına ve şiddetli yağmur tezgahları yerle bir etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçe sinde yol kenarında bulunan pazarcı tezgahları, şiddetli fırtına, dolu ve yağmur nedeniyle yerle bir oldu. Tezgahlardan bazılarının çatıları sökülürken, devrilen bazı tezgahlarda bulunan ürünler etrafa saçıldı.

Antalya-Konya D-687 Karayolu üzerinde dün Çardak Mahallesinde yol kenarında bulunan pazarcı tezgahları, bölgede etkili olan şiddetli fırtına, sağanak yağış ve dolu yağışından nasibini aldı. Bir çok tezgahın çatısı uçarken, devrilen tezgahlarda bulunan ürünler etrafa saçıldı. Tezgah sahipleri bir taraftan etrafa saçılan tezgahlarını ve ürünlerini toparlamaya çalışırken yağmur altında ıslanmaktan kurtulamadı.