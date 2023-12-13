Fırtına sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebat kimsesizler mezarlığına defnedildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki fırtına sonucu parçalanan Pallada gemisinde hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebat, kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tam fırtına sebebiyle parçalanarak kıyıya vuran Pallada gemisinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebatı, ilçedeki kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Geçen 19 Kasım'da Kdz. Ereğli'de yaşanan fırtına ve sel felaketinde Ereğli Limanı'nda ikiye bölünerek karaya oturan Pallada gemisinden kurtarıldıktan sonra kaldığı otelde kalp krizinden ölen Ukraynalı mürettebat Khalimonchuk Ihor, Kdz. Ereğli Belediyesi Belen Şehir Mezarlığı Kimsesizler Bölümü'ne defnedildi.
Ukrayna Konsolosluğuyla yapılan yazışmaların 15 günlük yasal süresinin dolmasıyla Ukraynalı mürettebatın naaşı, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Kaymakamlığın emri üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün ekiplerince Belen Şehir Mezarlığı Kimsesizler Bölümü'ne defnedildi. - ZONGULDAK