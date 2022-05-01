Fırınlarda arife yoğunluğu

Eskişehir'de bir fırında satılan ve uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmek için onlarca kişi kuyruk oluştururken, fırıncı Ahmet Kürkan, "Arife günleri normalin iki katı ekmek satışı yapılıyor" dedi.

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle vatandaşlarda bayram hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor. Arife günü son alışverişlerini yapan vatandaşlar, ekmek başta olmak üzere gıda ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Eskişehir'de bayram süresince kapalı kalacak olan fırınlarda ekmek kuyruğu oluştu. Kentteki bir fırında satılan ekşi mayalı ekmek vatandaşlardan yoğun rağbet gördü. Yaklaşık 1 hafta bayatlamadan tüketilebilen ekşi mayalı ekmek için onlarca kişinin oluşturduğu kuyruk sokağın sonuna kadar uzadı. İş yoğunluğundan memnun olan fırıncı Ahmet Kürkan ise arife günlerinde normal günün iki katı satış yaptıklarını söyledi.

"Arife günü satışlar ikiye katlanıyor"

Eskişehir'de 23 yıldır fırıncılık yapan Ahmet Kürkan, özellikle bayram günlerinde vatandaşın ekşi mayalı ekmeği tercih ettiğini söyledi. Bayram boyunca bayatlamadan tüketilmesinden dolayı yoğun ilgi olduğunu söyleyen Kürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de bayramda fırınlar kapalı oluyor. Aslında bizim için iyi oluyor. Yıl boyu tatilimiz olmadan çalışıyoruz. Sadece bayramlarda iki gün dinlenme fırsatımız oluyor. Fırınlar iki gün kapalı olduğu için arife günleri yoğunluk oluşuyor. Bizim fırınımızda ayrıca bir yoğunluk oluyor. Ekşi mayalı ekmek satışı yapıyoruz. Ekşi mayalı ekmekler 1 hafta kadar bayatlamadan tüketilebiliyor. Normal günlerde ortalama bin ile bin 200 arasında ekmek satıyoruz. Arife günleri bu sayı ikiye katlanıyor. Fırın kapasitemiz daha fazla olsa satışı yapılan ekmeğin sayısı da artar." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel