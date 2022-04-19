Fırınlara 'Ramazan' denetimi

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İlçedeki fırınları düzenli olarak denetleyen Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında denetimlerini artırdı. 69 fırın tek tek denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Aldığı önlemlerle vatandaşların sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışan Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında fırın denetimlerini artırdı. İlçedeki toplam 69 fırın bir bir denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulandı. Zabıta ile birlikte Bayrampaşa'daki ekmek üretim ve satış yerlerini denetleyen ekipler, detaylı hijyen kontrolü yaptı. Denetimlerde; fırınlarda çalışan işçilerin sağlık muayene kartları, iş elbiseleri, hamurun yapıldığı tekneler, işçilerin saç sakal kontrolleri, soyunma odaları, hamurların bekletildiği odalar, gıdaların bekletildiği dolaplar, un çuvallarının saklandığı ambarlar, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, dezenfekte, paspas temizliği, havalandırma sistemleri, etiketler, ekmek ve pide gramajları, iş yeri açma ruhsatları, tuvaletlerin temizliği ve iş yeri ruhsatları tek tek kontrol edildi. Denetimlerin Ramazan boyunca devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel