Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri tarafından pide ve ekmek fırınlarına yönelik denetim yapıldı. Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri tarafından pide ve ekmek fırınlarına yönelik denetim yapıldı. Zaman zaman gelen şikayetleri değerlendiren zabıta ekipleri pide ve ekmek fırınlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde gramaj kontrolü yapılarak ekmek hamuru ve ekmeğin pişmiş hale tartıldı. Ayrıca fırınlardaki hijyen kuralları da tek tek kontrol edildi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Zabıta Yerel Haberler

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