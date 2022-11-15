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Fırının kapısını açtı, ayıyla karşılaştı

Yerel Haberler

Fırının kapısını açtı, ayıyla karşılaştı

Sivas'ın Gemerek ilçe merkezine inen ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gemerek ilçe merkezine inen ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sabaha karşı 05.30 sıralarında ilçe merkezine inen ayı şaşkınlığa neden oldu. O anlarda fırın işletmesin de bulunan Mahmut Şahin, dışarıya çıkacağı sırada ayıyla karşılaştı. Anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuna sarılan Şahin'in şaşkınlığı video kaydına yansıdı. Ayıyı görünce verdiği tepkiler ise izleyenleri gülümsetti. Şahin'i gören ayı kaçarak uzaklaştı. Ayı kısa bir süre içerisinde gözden kayboldu.

"İlk defa başıma böyle bir olay geldi"

Başına ilk kez böyle bir olay geldiğini söyleyen Mahmut Şahin, "Bu yaşıma kadar ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Sabaha karşı saat 05.30 civarında işlettiğim fırının yan sokağında bir ayının aşağıya doğru indiğini gördüm. Heyecanla o anda çok detaylı olarak kayda alamadık fakat ufak çaplı bir video kaydımız var. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Oda beni gördükten sonra ürküp kaçtı. O sırada da peşine sokak köpekleri düştü. Bizde peşinden gittik fakat yetişemedik. İleride yine başka bir vatandaş ayıyı gördüğünü söylemiş. Gördüğümüz iyi oldu fakat İnşallah bir daha gelmez. Kimsenin de karşılaşmasını istemem" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Şahin Gemerek Sivas Yerel Haberler

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