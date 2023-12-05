Fırat Üniversitesinde Dünya Engelliler Günü'nde el işi sergisi açıldı
Fırat Üniversitesi ve Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla el işi sergisi açıldı. Sergiye, akademisyenler, özel öğrenciler ve davetliler katıldı.
Fırat Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla el işi sergisi açıldı.
Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla el işi sergisi açıldı. Eğitim Fakültesinde açılan sergiye, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım, Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Eröksüz, akademisyenler, özel öğrenciler ve davetliler katıldı.
Sergi, ziyaretçiler tarafından beğeni ile gezildi. - ELAZIĞ