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Fırat Üniversitesinde Dünya Engelliler Günü'nde el işi sergisi açıldı

5 Aralık 2023 15:20 Son Güncelleme: 15:21 Abone Ol

Fırat Üniversitesi ve Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla el işi sergisi açıldı. Sergiye, akademisyenler, özel öğrenciler ve davetliler katıldı.