Firar eden kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı - Haberler

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Firar eden kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Firar eden kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı

Tokat'ta sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı. Kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

Tokat Belediyesi itfaiyesi önünde sahipsiz olarak dolaşan koçu ekipler fark etti. Kurbanlık koçu yakalamak isteyen itfaiye erleri, kaçan hayvanı takip etmeye başladı.

Firar eden kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı

HASTANE BAHÇESİNDE SIKIŞTIRDILAR

İtfaiye binası karşısındaki Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren koç, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Poliklinik binası girişinde sıkıştırılan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erleri ve basın mensuplarının arasından kaçmayı başardı.

Firar eden kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı

Bir süre devam eden kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

Firar eden kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tokat Belediyesi İtfaiye Tokat Yerel Haberler

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