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Fındık Üreticileri Fiyat Açıklaması Bekliyor

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Düzce Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi üyesi Kadir Mutioğlu, fındık alım fiyatının 180 TL'nin altında olmaması gerektiğini belirterek endişelerini dile getirdi.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi üyesi Kadir Mutioğlu, fındık alım fiyatıyla ilgili "4 ton fındık alan bir aile 180 lira açıklanırsa, 18 bin 300 lira aylık geliri olmuş oluyor. 180 liranın altında bir fiyat açıklanırsa bu aile nasıl geçinecek" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi üyesi Kadir Mutioğlu, fındık alım fiyatının 180 TL'nin altında olmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"180 liranın altında açıklanan fiyatı kabul edemeyiz"

"Bir aydır mühendislerimizle birlikte sahada çalışmalar yapıyoruz, kuraklık yaşanıyor, fındığımız strese girdi. Kuraklığa hazırlıksız yakalandık, ciddi şekilde büyük oranda verim kaybı oluşacağını ve kalitemizin bozulacağını öngörüyoruz. Biz Ziraat Odası olarak bir haftadır, maliyet raporu hazırladık, en ince ayrıntısına kadar çıkarttık. Bir kilogram fındığın maliyeti 125 TL olarak hesapladık. Bu sebeple 180 TL altı fiyatı kabullenemiyoruz. Neden edemeyeceğimizi açıklayayım. 4 ton fındık alan bir aile 180 lira açıklanırsa, 18 bin 300 lira aylık geliri olmuş oluyor. 180 liranın altında bir fiyat açıklanırsa bu aile nasıl geçinecek? 180 lira fiyat verilirse 18 bin lira ile geçiniyor ayda. 180 liranın altında açıklanırsa 5 lira 10 lira aylık bu aile bu parayla nasıl geçinecek, üreticilerimizin çoğunun bankaya bahçeleri ipotekli. Bu ödemelerini nasıl yapacak? Yukarılardan bazı duyumlar alıyoruz, bazı rakamları duyuyoruz, biz bu rakamları söylemeye utanıyoruz, çekiniyoruz. Eğer böyle bir rakamlar açıklanırsa o aldığımız duyumlardaki rakamlar açıklanırsa batarız, biteriz fındık üreticisi mahvolur. Kuraklık ayrı bir etken, fiyat ayrı bir etken, sonumuz hiç iyi olmaz."

Kaynak: ANKA / Yerel

Akçakoca Düzce Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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