Fındık büyüklüğünde yağan dolu fındığa zarar verdi

GİRESUN - Giresun'un yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde 20 dakikayı bulan fındık büyüklüğündeki dolu yağışının fındıkta hasara yol açtığı ifade edildi.

Giresun'un doğu tarafındaki ilçelerin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde 20 dakika kadar fındık büyüklüğünde dolu yağışı yaşandı. Yaşanan dolu yağışının ardından fındık bahçelerinde inceleme yapan üreticiler doğmakta olan fındığın ve yapraklarının yerlere döküldüğünü cep telefonu ile görüntüledi.

Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin ise yaptığı açıklamada, "Giresun'un özellikle doğu tarafındaki Tirebolu, Görele, Çanakçı, Eynesil ilçelerinin yüksek kesimlerinde 20 dakika kadar yağan fındık büyüklüğünde dolu fındığa ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Şu anda bir tespit yapılmadı ama üreticilerimizden gelen ihbarlara göre dolu yağışının yaşandığı yüksek kesimlerde fındık ciddi anlamda zarar gördüğü görülüyor. Önümüzdeki günlerde dolu yağışının net olarak tespiti yapılacaktır" dedi.