Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kararı Resmi Gazete'de Yerel Haberler Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere kaynak kullanımı destekleme fonu kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlendi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler

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