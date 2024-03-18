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Diyarbakır Final Okulları Öğrencileri Çanakkale Zaferi'ni Seslendirdi

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Diyarbakır Final Okulları öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl kutlamaları kapsamında tarihi mekanlarda Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir video çekti. Öğrencilerin özverili çalışmalarıyla hazırlanan video, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve veliler tarafından büyük takdir topladı. Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulanarak, şehitlerin minnet ve saygıyla anıldığı belirtildi.

Diyarbakır Final Okulları öğrencileri, Türk milletinin bu topraklara yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferinin 109. yıl kutlamaları çerçevesinde tarihi mekanlarda Çanakkale Türküsünü çektikleri video eşliğinde seslendirdi.

Öğrencilerin seslerinden ve şehrin tarihi yapılarından kesitler ile hazırlanan video Diyarbakır Final Okulları İlkokul Müdür Yardımcısı Özgür Özdil ve Müzik Öğretmeni Büşra Yaman kontrolünde 18 öğrencinin katılımıyla çekildi. Titizlikle yapılan çalışmaların ardından oluşturulan video, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Öğrencilerin öğretmenler nezaretinde özverili çalışmaları sonucu ortaya çıkan çalışma veliler tarafından büyük taktir topladı. Final Okulları tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale Zaferi milletimizin bu topraklarda yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından birisidir. Milletimizin o dönem içinde bulunduğu yokluk ve imkansızlıklara rağmen, azim ve inançla kazanılan Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olmuştur. Çanakkale Zaferi, sıradan bir hatırlayış değil, tarihi varoluşu sürekli ve ebedi kılan bir duruştur. Çanakkale'deki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, milletimize önemli bir zafer kazandırmış, Çanakkale'de elde edilen başarı, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Tüm Türkiye dün olduğu gibi bugün de 'bir ve beraberiz'. Çanakkale'yi Çanakkale yapan değerlere sahip çıktığımız sürece hiç bir güç milletimizin birliği ve bağımsızlığı konusundaki iradesini kıramayacaktır. Bu duygularla, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor; hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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