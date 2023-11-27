Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar yapıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen "Sizinle iftar, Gazzeli kardeşlerimizle iftihar ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu tarafından Ali Paşa Camii'nde düzenlenen etkinlikte akşam namazını eda eden yaklaşık 300 kişi, daha sonra simit, peynir, salatalık, çay ve sudan oluşan iftariyeliklerle oruçlarını açtı. İftarın ardından Filistinliler için hep birlikte dua edildi. KÜSİDAP adına bir konuşma yapan Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, "Peygamberler şehri Kudüs, hain teröristler tarafından işgal altında. Kardeşlerimiz şehit ediliyor. Biz ilk günden beri kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Gazze'deki kardeşlerimiz günlerdir yiyecek içecek bulamıyorlar. Bu sebeple oruç tutuyorlar. Biz de onlar gibi oruç tutup, onların yanında olmak istedik. Allah kardeşlerimizin yardımcısı olsun" dedi.