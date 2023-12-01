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Filistinliler için 90 bin camide dualar edildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazı sonrası tüm camilerde İsrail tarafından Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler için dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazı sonrası tüm camilerde İsrail tarafından Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler için dualar edildi.

Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler için cuma namazı sonrası tüm camilerde dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleştirilen programa katıldı.

Burada hutbe irad eden ve cuma namazını kıldıran Başkan Erbaş, daha sonra Filistinliler için dua etti.

Başkan Erbaş, duasında şu niyazda bulundu:

"İlahi ya Rabbi, uzun zamandan beri yurtlarından, yuvalarından çıkarılan, İsrail'in zulmü altında inim inim inleyen Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle! Fedai can edenlere, şehitlere rahmet eyle, Efendimiz aleyhisselatu vesselama komşu eyle ya Rabbi! Yurtlarını, beldelerini, şehirlerini koruyan kardeşlerimizi muzaffer eyle, onlara yardım eyle ya Rabbi!

İlahi ya Rabbi, zalimleri kahru perişan eyle! Zalimleri birbirine düşür, zalimleri zalimlere musallat eyle ya Rabbi! Onlar birbirleri ile uğraşırken müminleri salimen ve ganimen muzaffer eyle, zafere ulaştırır ya Rabbi!

İlahi ya Rabbi, dünyanın çeşitli yerlerinde, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Hindistan'da, Keşmir'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, doğuda, batıda, nerede mazlum varsa mazlumlara yardım eyle ya Rabbi!

Bizim şanlı ordumuz, Peygamber ocağı, her biri Muhammed anlamına gelen Mehmetçiğimiz, tarih boyunca bütün medeniyetlerimizde, kurduğumuz tüm devletlerde, her zaman zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer aldı. İlahi ya Rabbi, şanlı ordumuzu, güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi!

Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi! İlahi ya Rabbi, gerek tarih boyunca cephelerde gerekse şu anda vatanımızın sınırlarımızın içinde ya da ötesinde vatan müdafaası için fedai can eden bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi! Gazilerimize şifalar, hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi! Gençlerimizi, çocuklarımızı vatan, bayrak, devlet, ezan, din, iman, Allah, Peygamber sevgisiyle yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi!" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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