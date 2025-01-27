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Filistinliler Gazze'ye Dönüş Yolu Açıldı: Sevinç Gözyaşlarıyla Evlerine Kavuşuyorlar

Filistinliler Gazze'ye Dönüş Yolu Açıldı: Sevinç Gözyaşlarıyla Evlerine Kavuşuyorlar
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Gazze'de zorla yerinden edilen binlerce Filistinli, 15 ay sonra evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Sevinç gözyaşlarıyla yürüyerek evlerine ulaşan Gazzeliler, yaşadıkları acılara rağmen topraklarına geri dönmenin sevincini dile getiriyor.

Gazze'de zorla yerinden edilen binlerce Filistinli, sevinç gözyaşlarıyla kuzeydeki evlerine dönüyor.

Filistinliler, yerel saatle 07.00'de Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan kuzeydeki evlerine dönmeye başladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Gazze halkı 15 ay sonra topraklarına kavuşmak üzere Reşid Caddesi'nden yola çıktı. Yürüyerek evlerine dönen binlerce kişi, sevinç gözyaşları döktü. Filistin bayrakları taşıyan Gazzeliler, evlerinin yıkılmış olmasına rağmen yaşadıkları yere dönmenin sevincini yaşıyor.

"Kahramanların topraklarına geri dönüyoruz"

Ailesiyle birlikte evine dönen Ayşe Hamid yaptığı açıklamada, "Bugün çok mutlu bir gün, harika bir gün. Kabe'ye gidiyormuşum gibi hissediyorum. Bu Allah'ın bize nasip ettiği zafer" dedi. Evine dönüş yolunda olan Salwa el-Soussi ise "Kahramanların, mücadelenin, cesurların topraklarına geri döndüğüm için yaşadığım bu büyük sevinci ifade edemiyorum" şeklinde konuştu. Evlerine döndükleri için bugünün çok güzel bir gün olduğunu söyleyen el-Soussi, "İsrail ordusu, 3 oğlumu öldürdü. Ailemden bana kalan tek şey, babası öldürülen bu küçük kız çocuğu" ifadesini kullandı.

Sevinç gözyaşlarıyla konuşan Fatima Aghneem, "Savaşta en yakınlarımı ve en sevdiklerimi kaybettiğim için aynı anda hem sevinç hem de üzüntü hissediyorum, ancak bugün evime dönüyorum" dedi.

Ailesiyle birlikte evlerine dönen Muhammed el-Rubai de yaptığı açıklamada, savaşın başında ailesiyle birlikte Zeytun mahallesinden Gazze Şeridi'nin güneyine zorla göç ettirildiklerini söyledi. Muhammed, İsrail güçleri tarafından evleri yıkılmış olmasına rağmen mahallesine geri döneceği için sevinç duyduğunu belirtti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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