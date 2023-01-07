Filistinli turistler 20 bin yıllık buzulların yer aldığı Cilo Dağları'na hayran kaldı

Filistinli turistler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 bin yıllık buzulları barındıran Cilo Dağları'na hayran kaldı.

Filistinli muhasebeci Wuroud Arafeh (23) ve İngilizce öğretmeni Marwa Edkaidek (34), çıktıkları dünya turu çerçevesinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Geçen yıl Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken tanıştıkları İslam Gürdal'ın daveti üzerine ilçeye gelen Arafeh ve Edkaidek, Helin ve İslam Gürdal kardeşlerin rehberliğinde gezdikleri bölgede 20 bin yıllık buzulların yer aldığı Cilo Dağları'na hayran kaldı.

Marwa Edkaidek, "Cilo Dağları'nı televizyon ve internette görmüştüm. Her zaman merak etmiştim ve en sonunda gördüm. Bunun verdiği huzur ve zevki hiçbir şeye değişmem. Alp Dağları'na benziyor gördüğüm kadarıyla. Bu muhteşem manzarayı görmek için herkesi buraya davet ediyorum. Ben gelirken Hakkari dağlarını gördüm çok güzeldi. Herkesin buraları gezmesini tavsiye ediyorum. Özellikle yazın gelmeyi çok istiyorum. Çok güzel bir şehir, gezmesi rahat, her yere gidebiliyoruz. Buranın kültürü bize yakın, yabancılık çekmedik. Şehri gezdik, yöresel yemekleri ile tanıştık, çok sevdik. Gelirken Filistin'den eşarp ve tatlı getirdik hediye olarak. Buranın yemekleri damak tadımıza çok uygun, hiç yabancılık çekmedik. Özellikle buranın çayını çok beğendik, dönerken de yanımıza almayı düşünüyoruz" dedi.

Arafeh ve Edkaidek'i Yüksekova'da misafir ettikleri için çok mutlu olduklarını belirten İslam Gürdal, "2022 Temmuz ayında Ağrı Dağı'na gerçekleştirmiş olduğumuz tırmanışta tanıştık kendileri ile. Orada kendilerine bölgemizle alakalı bilgi verdik ve bölgemize ait videoları izlettik. Çok beğendiler ve ziyaret edeceklerini dile getirdiler. Şimdi de kendileri Yüksekova'dalar. Cilo ve Reşko dağlarını uzaktan da olsa gösterdik. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Dışardan misafirlerimiz için kapımız sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ