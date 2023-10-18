Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığınca İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda şehit olan Filistinliler için yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'deki camilerde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda şehit olan Filistinliler için yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'deki camilerde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle vakti öncesinde Filistinli şehitler için sala okunurken, öğle namazı sonrasında da gıyabi cenaze namazı kılındı. Tarihi Zağnos Paşa Camisinde kılınan gıyabi cenaze namazına yoğun katılım oldu. Cami imamı tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı sonrasında İsrail'in saldırıları sonrasında hayatlarını kaybedenler için dua edildi. Cenaze namazı sırasında bir kadın karton kutu üzerine "Katil İsrail" yazısı yazarak sessiz bir şekilde saldırıları kınadı.

Gıyabi cenaze namazının nasıl kılınacağı ile ilgili cami cemaatine bilgiler veren Cami İmamı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması için dua etmekten başka çarelerinin bulunmadığını dile getirirken, cemaatten de bölgeye yardımlarını ve dualarını esirgememelerini istedi. - BALIKESİR