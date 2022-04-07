Filistinli öğrenci ülkesindeki Ramazan ayını anlattı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'e üniversite okumak için gelen Filistinli Bashar Hajhamad, Ramazan ayı boyunca Nablus'ta yaşadığı gelenek ve görenekleri anlattı.

Filistinli Bashar Hajhamad, yaklaşık dört yıl önce künefe diyarı Nablus'tan, Eskişehir'e üniversite okumak için geldi. Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi olan Hajhamad, Batı Şeria'da yaşayan Müslümanların, Ramazan ayını nasıl geçirdiklerinden bahsetti. Filistinli vatandaşların genellikle sahur ve iftarda hangi gıdaları tercih ettiklerini ve özellikle bu kutsal aya özel olarak yapılan gelenek ve görenekleri aktaran 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hajhamad, "Nablus'ta, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarını künefe başta olmak üzere şerbetli tatlılar süslüyor" şeklinde konuştu

"Ramazan ayında Filistin'in tüm şehirleri ışıl ışıldır ve Müslümanların coşkusu diğer 11 aya bedeldir"

Geldiği şehrin Filistin topraklarında Kudüs'ten sonra çok önemli bir konumda olduğunu belirten Hajhamad, Nablusluların sahurda hafif ve bol meyve içeren besinler tükettiğini anlatarak, konuyla ilgili olarak şu cümlelerle anlattı:

"Filistinlilerin sahurda vazgeçemediği alışkanlık, peynir ve karpuz ikilisidir. İmsak vaktinden ilkindi namazına kadar geçen süreç, sakinliğini korurken aynı zamanda evin ihtiyaçlarını karşılamak için erkekler şehir merkezine giderler. Bu sayede hem alışverişlerini yaparlar hem de namazlarını merkez camiinde eda ederler. Ramazan ayında Filistin'in tüm şehirleri ışıl ışıldır ve Müslümanların coşkusu diğer 11 aya bedeldir."

"Filistin'in en sessiz olduğu zaman iftar vaktidir"

"Filistin'in en sessiz olduğu zaman iftar vaktidir" diyen Bashar Hajhamad, "Ramazan boyunca sokaklar boş ve genellikle dükkanlar kapalı olur. Akşam ezanıyla beraber tutulan oruçlar, tıpkı Türkiye'deki gibi hurmayla açılırken sırasıyla; su, çorba ve ana yemek şeklinde devam eder" dedi.

Sahur vaktine kadar aileler, mevsim meyveleri eşliğinde muhabbet ederler

İftar yemeği sonrasında Filistin halkının sade kahveyle birlikte künefe ve baklava gibi şerbetli tatlıları tercih ettiğini anlatan Hajhamad, sonrasında ise ailecek teravih namazına gittiklerini ve namaz akabinde tanışık ailelerin mevsim meyveleri eşliğinde sahur vaktine kadar muhabbet ettiklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel