Filistinli genç kız, saldırılar sırasında yaptığı resimlerle çadırını galeriye dönüştürdü

İsrail'in saldırıları nedeniyle ailesiyle Beyt Hanun'daki evini terk edip Gazze şehrine göç etmek zorunda kalan 18 yaşındaki Marah Al-Zaanin, yaşadığı acıları çizimleriyle tuvale yansıtıyor. Filistinli genç kız, temel malzemelerin eksikliğine rağmen yaptığı onlarca resimleriyle çadırını galeriye dönüştürdü. Çocukluğundan beri çizim yeteneğinin olduğunu belirten Marah Al Zaanin, "Çizim yeteneğim savaş sırasında daha da gelişti. Savaşta çok daha büyük bir psikolojik baskı ve korku yaşadım, bu yüzden bu enerjiyi çizim yoluyla boşaltmak zorunda kaldım. Çizimlerimin tamamı siyah beyaz. Çünkü yaşadığım olumsuz duyguları ve taşıdığım negatif enerjiyi yansıtıyorlar. Çizimlerimin tamamı savaşı konu alıyor. Şehit düşen insanlar, gazeteciler, direniş, deneyimlediğim acılar, açlıktan ve kıtlık" ifadelerini kullandı. Al Zaanin, "Çizdiğim resimlerden biri 'Ruhların Çığlığı' adını taşıyor. Babamın bize yardım malzemelerinden yiyecek getirmeye gittiği bir dönemde çizdim. Gece çizdim, çok korkmuştum. Bu duyguyu, resim aracılığıyla dışa vurdum" diye konuştu. Al Zaanin, uzun zamandır sanat sergisi açmayı hayal ettiğini ve beklememeye karar verdiğini söyleyerek, "Bunu bir sergiye dönüştürme fikrine kapılmamın sebebi, uzun zamandır çizimlerim için bir sergi açmak veya sanat eğitimi almak hayalimdi. Sanat eğitimi almadım. Kendi kendime öğrendim. Hayalim bir sergi açmak, insanları ağırlamak, eserlerimi görmelerini sağlamak ve onlara bu saldırılarda ve yaşadığım olaylarda hissettiğim duyguları göstermek" ifadelerini kullandı. - GAZZE