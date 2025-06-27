Filistinli Genç, İsrail Saldırısından Son Anda Kurtuldu

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İsrail'in Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda bisiklet kullanan bir Filistinli genç, saldırının ardından düşen enkazdan son anda kurtuldu.

İsrail tarafından Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlenen saldırıya bisiklet kullandığı sırada yakalanan Filistinli genç, işgal güçlerinin saldırısından son anda kurtuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in sivil binaları hedef aldığı son saldırıda Filistinli bir aktivistin çektiği görüntüler bir kez daha yürek burktu. İsrail'in, Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıya bisiklet kullandığı sırada yakalanan Filistinli genç, işgal güçlerinin saldırısından son anda kurtuldu. İsrail'in hedef aldığı bir binanın önünden geçen Filistinli genç, vurulmasının ardından binadan kopan enkaz parçaları ve pencerelerin altında kalmaktan yalnızca saniyelerle kurtuluyor. Saldırının ardından bölge toz bulutunun içinde kaldığı görülüyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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