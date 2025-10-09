Filistinli Çocuğun Türkiye'den Gelen Yardımlarla Oynadığı Anlar

Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuğun Türkiye'den gelen yardımlarda kendi ağırlığı kadar un çuvalını taşıdığı görüntüler dikkat çekti.

İsrail'in yoğun bombardımanları sonucunda büyük ölçekte yerle bir edilen Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin bölgeye gönderdiği yardımlar sevinç dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir Filistinli çocuğun sevinçle Türkiye'den gelen bir un çuvalını taşıdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kendi ağırlığı kadar un çuvalını taşıyan çocuk, mutlulukla çuvala sarılırken sevincini de dile getirdi. Küçük çocuk un çuvalının başında, "Anne, un geldi. Güzelim un geldi. Bize yemek yap" dedi.

Sosyal medyaya yansıyan diğer görüntülerde de Türk bayraklarının açıldığı ve sevinçle selamlandığı görüldü. - GAZZE