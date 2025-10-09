Haberler

Filistinli Çocuğun Türkiye'den Gelen Yardımlarla Oynadığı Anlar

Gazze Şeridi'nde bir Filistinli çocuğun Türkiye'den gelen un çuvalını mutlulukla taşıdığı görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Çocuğun sevgi dolu ifadeleri ve Türk bayrakları sevinçle selamlanması dikkat çekti.

Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuğun Türkiye'den gelen yardımlarda kendi ağırlığı kadar un çuvalını taşıdığı görüntüler dikkat çekti.

İsrail'in yoğun bombardımanları sonucunda büyük ölçekte yerle bir edilen Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin bölgeye gönderdiği yardımlar sevinç dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir Filistinli çocuğun sevinçle Türkiye'den gelen bir un çuvalını taşıdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kendi ağırlığı kadar un çuvalını taşıyan çocuk, mutlulukla çuvala sarılırken sevincini de dile getirdi. Küçük çocuk un çuvalının başında, "Anne, un geldi. Güzelim un geldi. Bize yemek yap" dedi.

Sosyal medyaya yansıyan diğer görüntülerde de Türk bayraklarının açıldığı ve sevinçle selamlandığı görüldü. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

Real Madrid Arda Güler'i 'Dokunulmaz' ilan etti

Arda artık "Dokunulmaz"
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

